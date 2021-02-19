葉倫：美預期中國遵守貿易承諾 目前維持關稅不變 08:052021/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國財政部長葉倫今天接受CNBC訪問時指出，美國正在評估對中國策略，至於前川普政府針對中國貨課徵關稅目前將維持不變。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天接受CNBC訪問時指出，美國正在評估對中國策略，至於前川普政府針對中國貨課徵關稅目前將維持不變。 路透社報導，葉倫說：「目前，我們維持川普政府的關稅措施不變…我們將評估未來適當的作法。」 她還表示，華府預期北京將會遵守其貿易承諾。 澳前總理：習欲10年內統一台灣 但忽略一大關鍵 美商會示警 Ｇ２脫鉤 美半導體業會傷很重 (中央社) #關稅 #中國 #葉倫 #川普 #評估 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3,000億美元大陸貨關稅 葉倫重申會保留 10:542021/02/19 財經 油價連日大漲 能源類股 將破繭而出 04:102021/02/19 投資理財 陸港觀盤－資金行情 優選高成長股 04:102021/02/19 全球財經 《半導體》祥碩H1晶片ODM業務恐放緩 外資維持目標價2599元 12:332021/02/19 財經 陸克文：中美脫鉤 將逼各國選邊站 04:102021/02/19 焦點新聞 美前官員視台海為美中衝突點 憂共機擾台致意外 10:592021/02/19 國際 美議員重提案防台遭中侵略 授權總統動武護台 08:492021/02/19 國際 加拿大國會倡議 退出亞投行 04:102021/02/19 焦點新聞 疫情正面發展＋美債殖利率快速反彈 2021年金價 恐歸於平淡 04:102021/02/19 投資理財 不讓華為領導5G局面重演 蘋果招募6G開發人員 08:552021/02/19 財經 全面脫鉤中國 美國將損失巨大 04:102021/02/19 焦點新聞 國際熱門新聞 多久大便一次才算正常？專家曝意外答案 - 國際 澳前總理：習欲10年內統一台灣 但忽略一大關鍵 - 國際 影》川普飯店瞬間夷為平地 畫面曝光了 - 國際 澳洲對臉書開第一槍 英加揚言加入同陣線 - 國際 美前官員視台海為美中衝突點 憂共機擾台致意外 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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