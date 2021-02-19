美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天接受CNBC訪問時指出，美國正在評估對中國策略，至於前川普政府針對中國貨課徵關稅目前將維持不變。

路透社報導，葉倫說：「目前，我們維持川普政府的關稅措施不變…我們將評估未來適當的作法。」

她還表示，華府預期北京將會遵守其貿易承諾。

(中央社)