根據氣象局資料顯示，今（19日）清晨的最低溫出現在新竹峨眉鄉4.8度。（翻攝自氣象局）

受強烈大陸冷氣團與夜間輻射冷卻影響，氣象局針對19縣市發布低溫特報，而今（19日）清晨的最低溫出現在新竹峨眉鄉4.8度。氣象專家吳德榮指出，明起至下周一早晚氣溫都很低，日夜溫差劇烈恐差15度左右，而輕颱杜鵑則無直接侵台機率，間接影響仍須觀察。

氣象局今早針對19縣市發布低溫特報，其中新竹縣與苗栗縣為橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率；而基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣則為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天氣溫略回升，北舒適、南微熱；今晚至明晨超強夜間輻射冷卻作用，西半部部分平地的最低氣溫將降至10度以下，明晨最低約7、8度，應注意保暖。

吳德榮表示，明白天起至下週一（22日），各地天氣晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、舒適微熱，「夜間輻射冷卻」仍很強、早晚氣溫低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者應特別注意。

吳德榮指出，下週二（23日）微弱東北季風南下，下週三、四（24、25日）東北風減弱，天氣的轉變程度，得視「熱帶系統」的外圍有多少水氣流向台灣附近，而降雨是否會因此增多，由於是第5至第7天的模擬，且各國模式模擬有很大差異，因此不宜遽下定論，需持續觀察。

輕颱杜鵑無直接侵台機率，但對台灣的間接影響仍須再觀察。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮也說，今年第1號颱風「杜鵑」昨下午形成，今2時位置在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，強度繼續增強；直到通過菲律賓陸地會受地形破壞；再進入南海遇較大的環境垂直風切，結構將再受破壞。據氣象局資料及歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，無直接侵台機率，但其外圍水氣對台是否有影響仍不確定。

(中時新聞網)