小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】柯文哲酸綠寄生總統府 林鶴明譙民眾黨慣老闆

民眾黨被爆黨務主管及黨工在立法院辦公，引發「寄生國會」爭議，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲前天強調，「我們是支援國會」，話鋒一轉反批民進黨寄生行政院、總統府。曾任柯市府發言人的民進黨副祕書長林鶴明昨在臉書嗆「不知羞恥」，「講一句不好聽的，民眾黨根本慣老闆」。

【2】兩蔣日記之爭 二審法官勸和解

「兩蔣日記」及相關文物的所有權之爭，在台美引發訴訟。去年台北地院判決兩蔣總統任內的235項文物歸國有，其他部分歸蔣家繼承人共有，案經上訴，二審18日開庭，法官苦勸雙方理性溝通、和解，早日讓文物歸屬爭議落幕，獲得妥適保存。

【3】NCC敢開罰 趙少康嗆打行政訴訟

中廣董事長趙少康獲國民黨增聘中評委，取得「半張」主席選戰門票，結果NCC放話，此舉恐違黨政軍條款，揚言開罰。國民黨主席江啟臣昨強調，中評委屬諮詢性質顧問，依規定不屬《廣電法》黨政軍條款限制的黨務人員；國民黨強調，NCC擴張法令干預政黨選舉，嚴重失格，主委應下台負責。

【4】車用晶片缺貨 白宮致函求助台灣

路透和美國媒體17日報導，美國總統拜登的白宮國家經濟會議（NEC）主席迪斯，已致函向台灣政府求助，希望台灣協助解決晶片嚴重短缺、殃及美國汽車廠被迫停工減產的窘境。經濟部長王美花昨表示尚未收到這封信，側面了解車廠缺晶片問題有得到改善。至於台美第二場產業視訊會議，將以5G、電動車為主題，經濟部認為最快可在5、6月舉行。

【5】陳昇術後良好3月開唱

陳昇去年底健康檢查發現口腔腫瘤，立即開刀治療，中斷連續27年的跨年演唱會，幸運的是，他術後復原狀況良好，已開始騎腳踏車，只需定期回診追蹤。他18日宣布將在3月5日舉辦「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」，與歌迷相會，因疫情關係將限制人數、採實聯制，不會加場。

(中時新聞網)