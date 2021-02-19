紐約洋基先發投手赫曼(Domingo German)本季預備回歸，然而經過81場家暴案禁賽，他似乎心情低落，本周居然在IG以西班牙文表示「一切都完了」。隨後赫曼刪除全部貼文，再以西語寫道：「我準備好了。」赫曼怪異的行為令人擔憂，到底他還想不想打球？

2020年7月，赫曼在IG貼出兩則西語留言，「我將離開棒球，謝謝大家。」「如果我決定不回歸，我仍對我11年職業生涯感到驕傲。」嚇得洋基以為他要退役，結果他刪除留言，並以英語聲明澄清退休傳言，表示「棒球是我的生命。」

赫曼至今在大聯盟投過3個球季，2019年繳出18勝4敗、自責分率4.03，一度成為球隊最倚重的先發輪值，但他在該季結束前被揭發家暴事件(推打女友)而缺陣，害洋基在季後賽人手不足。雖然很多球員家暴被之後也若無其事繼續打球，例如赫曼的隊友查普曼(Aroldis Chapman)，沒想到這種事對赫曼造成重大打擊。

洋基不能再坐視赫曼的怪異發言，總管凱許曼(Brian Cashman)、總教練布恩(Aaron Boone)都出馬找他談話。凱許曼表示：「一切都很順利，我們期待他的回歸。」

對於赫曼的回歸，道德感比較強的隊友布瑞騰(Zack Britton)很不高興，「我們有時候無法挑選自己的隊友，我不能苟同他的行徑，場內和場外都一樣。」紐約媒體分析，查普曼家暴被饒恕是因為他有很強的戰力，赫曼新球季若拿不出表現，他在洋基的處境就危險了。

(中時新聞網)