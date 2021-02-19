美股漲多開始回檔了，雖然道瓊指數創新高，但科技股(NASDAQ、費半指數)已開始拉回，亞股普遍轉弱，唯獨台股依然續強，從結構面觀察，周三努力撐盤的權值股(大型電子、傳產、金控龍頭)，周四相對平穩，是穩定多頭軍心的關鍵，大型股穩盤則中小型股就有發揮空間。

台股雖然強勢，但因為國際股市開始拉回，台股在反應完補漲行情後也將拉回修正，換句話說，除非個股的成長動能很強，否則可等回檔後再行布局。(倫元投顧提供)

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