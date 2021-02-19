《晨間解盤》回檔後再行布局(倫元投顧提供) 07:452021/02/19 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股漲多開始回檔了，雖然道瓊指數創新高，但科技股(NASDAQ、費半指數)已開始拉回，亞股普遍轉弱，唯獨台股依然續強，從結構面觀察，周三努力撐盤的權值股(大型電子、傳產、金控龍頭)，周四相對平穩，是穩定多頭軍心的關鍵，大型股穩盤則中小型股就有發揮空間。 台股雖然強勢，但因為國際股市開始拉回，台股在反應完補漲行情後也將拉回修正，換句話說，除非個股的成長動能很強，否則可等回檔後再行布局。(倫元投顧提供) 轉單效應 矽智財台廠吸金 《觀光股》雲品調整宴會事業經營模式 新店頤品4月底熄燈 (時報資訊) #回檔 #拉回 #倫元投顧 #再行 #布局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－資金行情 優選高成長股 04:102021/02/19 全球財經 127檔台股基金 淨值創新高 04:102021/02/19 投資理財 16檔外資連買 紅包行情續燒 04:102021/02/19 證券．權證 資金青睞 原物料股補漲可期 04:102021/02/19 投資理財 傳產接棒 台股觸新高16,500點 04:102021/02/19 財經要聞 A股開紅盤不給力 開高走低 04:102021/02/19 全球財經 停貸、漲利率 廣東銀行聯手斷銀根 04:102021/02/19 焦點新聞 精選台股基金 緊握金牛年商機 04:102021/02/19 投資理財 傳產大股東掏腰包 買回自家股 04:102021/02/19 證券．權證 顧客刮中百萬分紅 老闆加碼捐出 04:102021/02/19 地方新聞 疫情正面發展＋美債殖利率快速反彈 2021年金價 恐歸於平淡 04:102021/02/19 投資理財 財經熱門新聞 劉德音：台積３奈米進度超前 - 財經要聞 - 工商時報 缺貨雪上加霜 外資力捧晶圓雙雄 - 財經要聞 - 工商時報 美德州暴雪效應 遠東五大泛用樹脂 瘋漲 - 財經要聞 - 工商時報 美商會示警 Ｇ２脫鉤 美半導體業會傷很重 - 財經要聞 - 工商時報 台股上萬六 黃天牧：不是泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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