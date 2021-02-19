金牛年為台灣電信業5G過的第一個農曆年，加上疫情關係，各家業者拚匯流內容，成績單也接連出爐，電信三雄均交出亮麗成績單，中華電(2412) MOD「春節專區」於新春期間總流量突破75萬人次，台灣大(3045) myVideo與MyMusic攜手直播的《2021超級巨星紅白藝能大賞》，收看人數年成長3成，遠傳friDay影音今年農曆春節統計新註冊會員數較去年同期增加3成。

中華電MOD「春節專區」於新春期間總流量突破75萬人次，Hami Video於春節期間流量較平日成長30%，「瘋玩18豆」流量較去年活動專區流量成長近6倍。中華電本次首次推出「影劇全享包」，將所有強片一次打包，帶動使春節期間流量大爆發，整體包月點閱數成長近八成，戲劇、動漫、紀實類點閱較去年同期成長大增一倍，樂迷類更成長衝破430%。

台灣大旗下串流影音平台myVideo與MyMusic今年攜手直播《2021超級巨星紅白藝能大賞》，帶動觀看流量強勢成長，直播收看人數更較去年成長3成，除了精采的除夕節目，myVideo也推出多檔大片與熱播劇集，也帶動春節連假期間平台總觀看時數較去年同期提升近2成，再度刷新紀錄，另外，今年春節myVideo電影館熱門前三名皆為適合闔家觀賞的強檔大片，分別是《葉問4：完結篇》、《怪胎》(myVideo獨家播出)、《鬼滅之刃特別編集版：兄妹之絆》，特別的是，過年期間透過凱擘、台灣大寬頻數位機上盒觀看myVideo的民眾，較去年同期成長超過4倍，可見大螢幕觀賞影音內容已成為新主流。

遠傳friDay影音今年農曆春節統計新註冊會員數較去年同期增加3成，用戶觀影人數與觀影時間兩項指標均成長近5成，遠傳friDay影音也發現，年初四至初五則是用戶的觀影高峰。根據遠傳friDay影音的統計，戲劇是連假期間最受用戶青睞的影音內容，其中獨家韓劇《哲仁王后》結局締造超高收視，接續的番外篇《哲仁王后：竹林》與《女神降臨》則分居二、三名。綜藝節目的部分，原創IP自製節目《極島冒險溜浪玖壹壹》勇奪收視冠軍，韓國綜藝《Running Man、尹Stay》次之。

(時報資訊)