不少人因為熬夜、疲勞，嘴角冒出水泡，感覺紅腫、刺痛、搔癢，老一輩認為這只是「火氣大」，但皮膚科醫師提醒，第1次感染第1型單純疱疹病毒，可能引發「唇疱疹」，造成口腔嘴唇感染，如果日後身體狀況變差，就可能反覆發作。

唇疱疹為身體狀況變差的一大警訊，皮膚科醫師趙昭明解釋，感染單純疱疹病毒時，症狀大多為口腔嘴唇冒出水泡、疼痛，由於感染之後，病毒仍殘留體內伺機而動，一旦免疫力變差身體狀，就會出來作怪。

一般來說，感冒或是熬夜、日夜顛倒、過於疲累時，躲在神經結裡面的疱疹病毒就會活化，跑到嘴唇附近形成水泡，發癢、刺痛，趙昭明說，這就屬於次發性。如果1年之內出現3次以下的唇疱疹還算正常，但1年之內，反覆發作3次以上，就表示身體抵抗力、免疫力較差，務必注意自己身體作息，減少熬夜、飲食正常。

趙昭明說，第1次感染疱疹病毒時，很可能沒有症狀，如果是嬰兒、學齡前幼兒感染，可能引發皰疹性口齦炎，研究顯示，大部分的成年人體內都有疱疹病毒，顯示絕大多數人在兒童時期就曾感染過這類病毒。

此外，單純疱疹病毒也可能引發性病，通常只需持續塗抹抗病毒藥物，就能痊癒。如果免疫低下，或是身體狀況較差，就必須配合口服抗病毒藥物，才能壓住病毒。

趙昭明指出，性器官感染疱疹病毒，症狀也是以水泡為主，同時感覺刺、癢、痛，如果病灶範圍較小，可塗抹抗病毒藥物，要是病灶分散在好幾處，就必須考慮服用口服藥物。

趙昭明表示，最近門診中疱疹病毒患者約增加2成，原因與失眠、熬夜、溫差過大、年節之前忙碌，及吃太多辛辣食物等因素有關，建議病患維持正常生活作息，多吃蔬果，並補充維生素C。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)