知名變性網紅「罔腰」，2017年到泰國接受變性手術，順利成為女兒身，返台後也將身分證性別欄換成女性，更交了新男友感情穩定，不過昨（18日）無預警在IG貼出超音波照，宣布懷孕喜訊，不過令人好奇的是她沒有子宮如何懷孕？對此男友坦言是接受「人體測試」。

罔腰在IG發布一張露肚照，只見男友從背後摸著她的肚子，還附上一張超音波照，直接公開懷孕喜訊，接著解釋：「最近不太跟朋友出門的原因，準備閉關」，男友也是曬出超音波照，開心表示：「終於到了可以公開的時間了」，言語中透露出即將升格當父母的喜悅，雖然是喜事一樁，不過讓網友們不解的是罔腰沒有子宮和卵子，為何能夠順利懷孕？立刻引發議論。

對於網友們的疑慮，罔腰男友表示是有醫師在做人體實驗，由於成功率並非百分之百，還是有風險存在，雖然詳細內容無法公開，但他也透露費用是天價，至於手術過程就是在肚子開很小的洞，讓胚胎能放進去，初期得頻繁回醫院確認狀況，更強調是用試管方式植入，小孩確實是他的，至於會到現在才公開，罔腰男友表示礙於習俗，加上前期狀況不穩定，才會到現在才公開喜訊。

罔腰男友公開手術過程及相關訊息。（圖／teddy8012836 IG）

雖然多數網友獻上祝福，但不乏酸民留言嘲諷，對此罔腰留言反嗆：「同樣都是人，沒有人要受委屈，不喜勿入，給點祝福不會少塊肉，但嘴巴放乾淨點，至少我不偷不搶」。

(中時新聞網)