有百萬訂閱的Youtuber愛莉莎莎日前拍片介紹肝膽排石法，聲稱喝下橄欖油混和液可排出體內膽結石，引發熱議，也引來醫界撻伐。到底肝膽排石法有什麼問題？膽結石該如何解決？

愛莉莎莎購買相關書籍參考，並在影片中實測肝膽排石法。她解說自己將在斷食的7天內只吃蔬菜和水果，等到排石當天會先吃瀉鹽，她表示，「能讓膽管變大好幾倍，到時會比較容易將結石排出」，還要喝下橄欖油加葡萄柚汁的混合液，之後她跑好幾趟廁所拉肚子，發現排便出現一顆顆綠色的物體，她也驚呼表示，「那個是膽石」。

但被台大兒科醫生兼YouTuber蒼藍鴿拍片打臉，指出愛莉莎莎的做法不只沒什麼用，還可能對身體造成影響：

1.所謂的斷食，是要在斷食期間不能吃有熱量的食物，但蔬果有熱量，且只吃蔬果也會造成營養素攝取不足。

2.吃瀉鹽並不能讓膽管變大好幾倍，瀉藥就是瀉藥，吃了只會腹瀉。

3.喝下大量的油到體內，身體只能吸收一部分，其餘的還是只會造成腹瀉，嚴重甚至會引發急性膽囊炎、膽管炎等。

4.排出的綠色膽石，其實只是大量橄欖油和葡萄柚汁中的三酸甘油脂、鉀離子在體內產生皂化反應形成的「皂化石」，並不是膽結石。

聯新國際醫療、聯新營養總營養師呂美寶則表示，橄欖油是抗發炎好油，葡萄柚或是檸檬汁有維生素C，都是可以幫助膽汁合成，但錯的是混合在一起，並且一口氣大量飲用。

美國梅約診所（Mayo Clinic）醫學博士布倫特．鮑爾也指出，儘管橄欖油可以起到瀉藥的作用，但沒證據表明它是治療膽結石的有效方法，並強調這樣並不是沒有風險，過程中可能會出現噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。

●什麼是膽結石？ 3成國人有膽結石，4大高危險群要小心

膽結石其實是非常普遍的疾病，根據國內統計，國人平均每10人就有3人罹患膽結石。4大高危險族群包括肥胖的人、中年女性、家族遺傳者以及糖尿病患者。

膽結石是由膽汁中的膽固醇或膽色素濃縮沉澱後形成的結晶，顆粒細碎的稱為「膽沙」，若結晶大到一個完整的顆粒有如酸梅核，則稱為「膽結石」。

發現有膽結石後，該怎麼辦？其實大部分情況不需要先把膽囊拿掉。並不是每個有膽結石的人都會有症狀，有些人一輩子都不會發作，但如果發作過，就應該把手術治療考慮進去，因為大多數病人，一旦發作一次，就會再發作。

常見症狀包括消化不良、上腹痛、伴隨嘔吐、噁心，嚴重時會發燒、黃疸、休克、甚至會有生命危險，如果有以上情形應儘速就醫。

不過當症狀頻繁發生時，就要小心對待了。若膽內結石卡在膽囊出口後，又沒有立刻回到膽囊，卡住的時間一久，膽汁無法排出，膽囊就會腫脹，引起急性膽囊炎。

若是上腹部或右上腹持續疼痛超過6個小時，有些患者還會輕微發燒、噁心嘔吐、或者右背部、右肩胛骨疼痛，這時就應該即時開刀割除膽囊。除了手術之外，也可用體外碎石術和藥物等方式達到治療目的。

什麼是膽結石?（圖片來源/康健資料庫提供）

●飲食西化害膽結石？ 營養師揭4大原因

「造成膽結石根本原因是飲食西化，讓愈來愈多人有膽結石和膽囊發炎的問題，」呂美寶解析，造成膽結石的4大原因：

1.高油高飽和脂肪飲食：

像是紅肉動物性脂肪攝取過多，或體內膽固醇製造增加。

2.品質不好的油脂、油炸食物、精製糖類攝取過多：

讓體內自由基和氧化壓力大幅增加，也讓膽汁比較濃稠，影響排出速率，讓膽囊內壁的細胞變異機會增加。

3.蔬果纖維攝取不足：

大量的蔬果膳食纖維可刺激膽汁順暢排出，肝臟就會製造新鮮的膽汁。若膳食纖維不足，膽囊中的膽汁排放不夠順暢，就會在膽囊中停留過久而濃縮。

4.三餐不定時：

經常12小時以上沒有進食，膽汁就沒有排出的機會，長期在膽囊中也會濃縮變異，進而容易有結石或是息肉產生。

高油、精緻的食物、三餐不定時，都可能造成膽結石、膽囊發炎。(示意圖/ Pixabay 康健雜誌提供）

●如何保養膽囊健康？ 好油、膳食纖維不可少

呂美寶表示，想要保養膽囊健康，可以參考以下4重點：

1.加強肝臟製造新鮮膽汁的頻率：

就像是「定期幫機車換新機油」，大量蔬果膳食纖維可刺激膽汁順暢排出，肝臟就會製造新鮮的膽汁。一定要用大量的纖維刺激膽囊中的庫存膽汁排出，肝臟才會製造新鮮膽汁，才不會在膽囊中放過久濃縮變異。

2.降低膽汁濃稠度：

太濃稠就不容易排出或阻塞，因此要減少攝取品質差的油、高溫油炸的油、加工食品中可以保存很久的油。建議用高品質的冷壓初榨橄欖油、富含Omega3不飽和脂肪酸的抗發炎好油。

3.促進膽汁排空的頻率：

平常要吃大量的蔬菜水果，讓大量的膳食纖維刺激膽汁排出，蔬果中的維生素C能幫助體內的膽固醇合成膽酸，且植物性食物中的鎂離子可幫助膽汁流出，若鎂離子不足，會阻礙膽囊對膽汁的排空效率。

4.多喝水、勿久坐、多運動：

大量水分可幫助降低膽汁的濃稠度。不要長期久坐，適當的運動也可以幫助腸道蠕動、幫助排便，以減少腸道中過久的膽汁酸（二級膽酸）再回流到血液中，這也是大腸癌發生的原因之一。

膽結石的飲食建議，已經不再是低油飲食，呂美寶指出，「低油非良策，而是要吃好油，」並減少過多精製碳水化合物的攝取，減少身體發炎，且攝取大量蔬果膳食纖維，才能維持肝膽健康，不會增加膽汁的濃稠度，讓膽汁順暢排出，發揮應有的生理作用。

(中時新聞網)