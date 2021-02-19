監察院長陳菊16日偕同部分立委及昔日高雄市府團隊，向前立法院長王金平拜年，王也席開5桌宴請老友們。飲酒過量有害健康。(民眾提供／林雅惠高雄傳真）

總統蔡英文昨日（18）接見國家生技醫療品質獎、戰役特別獎獲獎代表，前立法院長王金平以「社團法人國家生技醫療產業策進會」創辦人身分出席，王、蔡兩人現場互動熱絡；此外在新年開工第一天，監察院長陳菊也按往例，率新系民代及政要赴王金平路竹老家拜年，還讚王「心中無藍綠」。種種跡象，對照海基會董事長目前仍懸缺由許勝雄代理，讓港媒預言，這顯然是為王「虛位以待」。

香港媒體《中評社》今日報導表示，陳菊於大年初六開工日「按往例」率新潮流系立委劉世芳、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、李昆澤、邱議瑩、勞動部長許銘春、文化部長李永得、行政院客委會副主委鍾孔炤等人，赴王金平路竹老家拜年，高雄市市長陳其邁更於初三就赴路竹向王拜年。

不僅如此，去年底王金平因盲腸炎住院開刀，就傳出蔡英文蔡親自到醫院探視王，雖王本人不願證實，僅低調稱蔡有送花籃，但仍掩飾不了兩人的好交情。初六才見了陳菊，初七王又專程到總統府內以生策會創辦人身分晉見蔡，而且王就坐在蔡身邊，雙方互動頻頻，堪稱密切無間。

另方面，許勝雄自去年11月續任代理海基會董事長一職，但一直沒有真除，引發外界臆測，認為蔡英文是在「虛位以待」某人。《中評社》分析，因客觀環境還有美國新總統拜登上任，美對華政策勢必有所調整，蔡政府仍在觀望中，兩岸關係也還在僵持中，而另一位副董事長詹志宏與蔡關係也很好，董事長大位並不急著補人，未來的海基會董事長得要能有讓海基會、大陸海協會恢復連線的能耐，故蔡將此位視作「活棋」，暫時保留空間，待時機成熟便可能將王金平扶上大位。

(中時新聞網)