不少人為了工作離鄉背井成為「北漂族」。一名男網友表示，在台北工作打拚，他為自己感到相當驕傲，農曆春節期間返鄉吃團圓飯，他看到表哥開著名車時，瞬間覺得自己雖然月薪5萬，但卻每天擠捷運、繳2萬的套房房租，瞬間覺得自己好悲哀，貼文曝光後，不少網友反大酸他「2萬塊租套房，真的是好野人」。

原PO日前於PTT八卦板發文指出，自己是北漂族，在台北擁有月薪5萬的工作，年節期間返鄉與親戚吃團圓飯，才進門姑姑就大喊「唉唷！台北人回來了啊！」話聽在他的耳裡，滿是驕傲，在心裡嘲諷「你們這些下港俗，待會吃飯時，多講點台北的事，讓你們開眼界。」

正當他還在自我陶醉時，卻發現表哥開著BMW，甚至還問他要不要開看看，令他瞬間覺得自己真的好悲哀，月薪一個月5萬元，但卻每天擠捷運，住在月租2萬元的套房，「真的好想哭」。

貼文曝光後，不少鄉民直指原PO才賺5萬，卻住2萬套房，「真的很盤子」，在台北以月租2萬來說，通常都已經是家庭房型，並認為以現況來說，原PO過得根本比表哥還好，也建議他可以抽社會住宅，可省下更多租金。

其他人也提出自己的看法表示，在台北月薪5萬真的不如南部月薪3萬，且南部真的很多都過得比北部還要好，更要原PO別看不起南部人，「罵南部下港俗？人家背地都叫台北是『台北豬』」。

(中時新聞網)