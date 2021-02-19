小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(19)日財經重點。

【1】劉德音：台積3奈米進度超前

晶圓代工龍頭台積電報喜！董事長劉德音近日受邀於2021年國際固態電路會議（ISSCC 2021）開場線上專題演說時指出，台積電3奈米製程依計畫推進，甚至比預期還超前了一些，3奈米及未來主要製程節點將如期推出並進入生產。台積電3奈米製程預計今年下半年試產，明年下半年進入量產。

【2】「就地過年」帶旺消費力 陸首季GDP增速 大摩上看19%

摩根士丹利18日發表最新報告指出，中國大陸提倡「就地過年」，雖影響長途旅遊及飯店消費，但電影、餐飲等在地消費火爆，加上復工日較往年提早，預估中國大陸第一季經濟成長將達到19％，全年達9％。

【3】暴雪襲德州 台塑暫停工

美國德州遭遇30年來最強烈的暴風雪，包括台塑美國在內，當地許多石化廠紛紛宣布不可抗力因素暫時停工。

【4】16檔外資連買 紅包行情續燒

台股18日上漲62點，開春後連兩日改寫歷史新高紀錄，雖受美科技股拉回影響，外資小幅調節32.23億元，不過，法人仍看好外資回補行情可望一波衝頂，以類股良性輪動機率高，旺宏（2337）、力山（1515）等16檔外資連續買超逾3日，股價表現續航力十足。

【5】GameStop之亂聽證會 散戶帶頭者受質問

美國眾議院18日針對GameStop軋空之亂舉行聽證會，在網路論壇Reddit號召散戶買GameStop的34歲金融顧問吉爾（Keith Gill），將接受國會議員質問，一同列席的還包括股票交易平台羅賓漢（Robinhood）、Reddit的執行長，以及自稱苦主的對沖基金經理人。

(中時新聞網)