明日是農曆正月初九，也就是俗稱的天公生日，這一天民間傳統都要祭拜天公，由於祂神格至尊，因此祭禮法度必須遵守。命理師楊登嵙提醒，有8個禁忌要加以注意，闢如口出髒話穢語，就會褻瀆尊貴的天公而受罰，讓你一整年過得不順遂。

傳統禮俗為何重視「天公生」？名門命理教育協會創會理事長楊登嵙解釋，民間除了平日的早晚燒香、頂禮膜拜之外，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公，而農曆正月初九就是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」；台灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日。

楊登嵙指出，一般祭拜天公的時間在初九凌晨子時一到（23點至01點），今年19日晚上23時便可開始，直到翌日清晨7時以前，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此愈早敬供愈有誠意。祭拜時須準備金紙為天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金(合稱五色金)、甲馬、白錢、金錢（或稱黃錢）。

楊登嵙說，祭拜天公方式分成正式和簡單式兩種，現代人祭拜已趨向清簡，因此選擇簡單式即可。簡單式的供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食，一般是5種水果。

楊登嵙提醒，天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有8個禁忌必須遵守：

一、首先祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬；

三、簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

四、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

五、祭祀當日禁止屠宰。

六、不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

七、禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

八、不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。

(中時新聞網)