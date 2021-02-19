年金改革下一波砍向郵電事業人員的退休金？近來傳出行政院已責成交通部檢討郵電事業人員的年金制度，改革方案最快3月送政院通過，再送立院討論。雖交通部表示，郵電事業基層退休員工退休金本來就偏低，已向行政院溝通將爭取郵電人員的退休所得替代率不調整、照顧基層員工，但仍引起相關人員恐慌、擔心老本受影響。

據《風傳媒》2月6日報導，交通部「郵電退休撫卹基金」近年財務吃緊，已經到不改不行的地步，行政院因此責成交通部，檢討郵電事業人員的年金制度，要把過去國營事業民營化前郵電退休人員領取之一次性退休俸，併計民營化後的公保與勞保年金，納入所得替代率計算，等於比照軍公教，超過天花板的將逐年調降。《TVBS》則指出，依「交通部郵電事業人員退休撫卹條例」，郵電事業包括中華郵政公司現職及已退休資位人員、中華電信與陽明海運公司等民營化前已退休人員人等，都可能受到衝擊。

此消息在年前傳出後，引發相關退休人員憂心，一位已自中華電退休多年的女士接受《中時新聞網》訪問時，為何還要再砍？她就只靠這些退休金了，政府還不能放過嗎？中華電信退休協會理事長詹進明18日接受《TVBS》新聞台訪問時則表示，軍公教抗爭那麼久也沒用，這就是權力的傲慢，套句基層員工的話，都已經砍到見底了還要砍。

對此傳聞，交通部人員接受《TVBS》訪問時回應，郵電人員長年以來退休金本來就偏低，因此仍希望不會調整郵電人員的退休所得替代率，也會積極幫忙爭取和溝通，以保障郵電事業在職及退休員工的權益，請郵電事業的員工可以放心。

(中時新聞網)