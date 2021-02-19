美國初領失業救濟金人數意外上升，且財政部長葉倫(Janet Yellen)周四(2/18)受訪表示，拜登加稅計畫可能會逐步進行，加上德州因暴雪停電，宣布進入緊急狀態，影響當地居民，及晶片產能，使美股四大指數全數皆墨，跌幅介於0.38至0.99%。指標股美光漲逾2%，蘋果跌0.86%，台積電ADR跌1.2%。

台股目前在5日線(16,013點)、10日線(15,749點)、月線(15,783點)之上，周四盤中一度突破16500點整數關卡，尾盤以上漲62.22點，漲幅0.38%，收在16,424.51點，成交金額為3,680.63億元。三大法人合計賣超7.72億元，外資賣超32.47億元、投信買超6.31億元、自營商買超18.44億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，不過較農曆年前量能增加，結構良好。

（2）、均線：支撐為月線(約15783點)附近，壓力為16,600至16,700點附近。

（3）、技術指標：KD向上，短線偏多格局。

櫃買指數漲幅1.50%，收在190.65點，相對加權指數強勢。支撐為月線(約185點)附近，壓力為195點附近，KD向上，短線偏多格局。

觀盤重點，指數新春開紅盤後，連二日創新高，目前沿五日線走強，短線偏多思考，因此操作建議持股比重拉升至六成以上，市場或有漲多恐拉回的可能，但若能維持月線之上，波段多方不變，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、內需、金融等族群。

(時報資訊)