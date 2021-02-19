松瑞藥（4167）受惠於「API+FDF+ANDA（原料藥+針劑+藥證）」垂直整合的一條龍模式奏效2020年營收以18億元改寫新高後，今年1月合併營收也以2億元，交出年增52％佳績。由於該公司已打入美國GPO供應鏈體系，法人預估其今年營收獲利將同步展現強勁成長力道。

法人表示，美國針劑藥品市場，有別於口服藥物以藥局為主要銷售通路，必須取得下游醫院集體採購機構（GPO；Group Purchasing Organization）的訂單，針劑藥物才有機會被醫院大量採購，取得較大之產品市占率。而松瑞藥是己做API（原料藥），自己充填成針劑（FDF），再以自己的藥證（ANDA）銷售，成長潛力備受看好。

松瑞藥表示，全球新冠肺炎疫情嚴重帶動抗生素需求殷切，該公司兩項培南針劑藥物-美洛培南（Meropenem）及厄他培南（Ertapenem）在美國市占率持續攀升，隨著美國客戶積極備貨並持續佈局下游醫院通路，預期兩項培南針劑2021年在美國市占率可望倍增。

營運表現耀眼的松瑞藥，受惠於「API+FDF+ANDA」垂直整合模式奏效，兩項培南藥品與跨國大藥廠Sandoz及Apotex的合作銷售，帶動該公司2020年營收以18億元，創下歷史新高，年增39％。其中，美國市場的銷售額更突破11億元大關，榮登台灣針劑藥品出口美國市場營收冠軍。

由於垂直整合綜效所產生的供貨穩定度優勢，加上近期已順利打入美國GPO供應鏈體系，法人認為，此舉將長期鞏固松瑞藥在美國的市佔率，並有機會以培南產品拿下美國市占率第一寶座。

(工商 )