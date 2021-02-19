美國德州大雪導致當地停電，位於奧斯汀（Austin）的三星、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）等晶圓廠停擺，外資直指晶片供應吃緊狀況雪上加霜，完全看不到緩解跡象；里昂證券終結對聯電保守看法、升評「優於大盤」。

晶圓代工產能不足已是市場共識，現又遇到德州大雪導致停電，使當地多家半導體大廠產能受阻，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，儘管奧斯汀停電對南韓三星財務影響有限，然全球半導體供應鏈實際受到相當大的衝擊，估有20％的全球車用微控制器晶片（MCU）供應受挫，車用晶片產能短缺進一步惡化；另一方面，當地三座8吋晶圓廠受影響，其餘業者議價能力可進一步提升。

侯明孝認為，亞洲晶圓廠如：台積電、聯電、世界、華虹半導體可望承接更多訂單，是最大受惠者，並把聯電投資評等從「劣於大盤」升為「優於大盤」，推測合理股價估值調高到62元，這也是里昂自2020年10月降評以來，首度重拾對聯電前景樂觀看法。

里昂分析，三星的OLED DDIC、CMOS影像感測元件（CIS）原本就採聯電的28奈米製程生產，加上聯發科、聯詠、SONY、群聯等關鍵客戶挹注訂單，聯電受惠程度不容小覷。

(工商 )