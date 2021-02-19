前役突然因為背傷缺陣的林書豪，19日宣告傷癒復出，儘管改從替補出發，豪哥仍然交出投14中7，含三分球投8中4，7罰中6，貢獻27分、7助攻、6籃板、2抄截與2火鍋的全能數據，帶領聖克魯斯113比109險勝韋恩堡瘋蟻，取得本季首次2連勝，目前3勝3敗，位居聯盟第8。

雙方打完上半場，勇士仍以49比57落後，不過來到下半場，勇士開始急起直追，靠的就是林書豪、普爾兩人火力，豪哥更在最後1分34秒投進打破平手僵局的三分外線，儘管瘋蟻仍不放棄，豪哥卻跟瑞斯、普爾等隊友攜手在讀秒階段6罰俱中帶走勝利。

林書豪除了交出全能數據，場上正負值更來到全隊次高的正18，反觀勇士先發控衛曼尼恩全場只拿5分、3助攻與4籃板，場上正負值是負24，豪哥表現完全壓過曼尼恩，不過勇士得分最高的仍是上季待過金州勇士的普爾，他拿全場最高37分。

接下來勇士即將休兵1天，21日將跟鹽湖城明星交手，尋求拿到3連勝機會，林書豪屆時將會先發？還是替補登場？就看勇士總教練威姆斯會如何抉擇了，起碼以豪哥今天這場比賽的精采表現來看，無論是先發或替補都難不倒他的！

(中時 )