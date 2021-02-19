鑑於不斷傳出有食品或包裝表面測出武漢肺炎病毒，美國食品暨藥物管理局今天發布聲明澄清，沒有可靠證據顯示，食物與食物包裝與傳播武漢肺炎病毒有關，消費者可以安心。

這項以美國食品暨藥物管理局（FDA）食物與藥物代理專員伍考克（Janet Woodcock）名義發出的聲明指出，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）被宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」1年多來，美國農業部、FDA與美國疾病管制暨預防中心（CDC）持續強調，沒有可靠證據顯示，食物或食物包裝與武漢肺炎病毒相關或可能成為病毒傳播來源。

聲明對美國食品供應安全仍信心堅定，呼籲消費者安心。

聲明指出，根據目前可得的可靠科學資訊與國際科學共識支持下，相信消費者所食用的食物與所接觸的食品包裝極不可能傳播武漢肺炎病毒。

聲明也強調，武漢肺炎是人傳人的呼吸道疾病，與食源性或胃腸道病毒不同。後者常使人因受污染的食物致病。理論上，可以透過接觸物體表面而沾染病毒顆粒的數量非常少，透過口服吸入感染所需的病毒量則非常高，因此透過接觸食品包裝或食物感染的機會被認為非常低。

聲明指出，疫情大流行以來，已有數十億份食品與食品包裝經過處理，但至今為止仍未有任何證據顯示，食物或食品包裝是武漢肺炎的來源或重要傳播途徑。此外，從已經確診的大批病例分析，沒有哪一個國家或國際監測系統將傳播途徑歸因於食物或食物包裝。

(中央社)