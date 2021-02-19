美股道瓊下挫119點，台股18日漲62.22點，收在16424.51點，續創收盤新高。法人表示，台股在新春開紅盤後連2日創新高，短線偏多，若能維持月線之上，波段偏多不變。

美股收黑，道瓊工業指數下跌119.68點或0.38%，收在31493.34點。標準普爾500指數下跌17.36點或0.44%，收在3913.97點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫100.14點或0.72%，收在13865.36點。

台股加權股價指數18日漲62.22點，收在16424.51點，成交值新台幣3655.26億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超新台幣7.71億元，其中自營商買超18.44億元，投信買超6.31億元，外資及陸資賣超32.46億元。

法人表示，台股指數在新春開紅盤後，連2日創新高，目前沿均線之上走強，日KD技術指標仍開口向上，短線偏多，市場或有漲多拉回，但若能維持月線約15783點之上，波段偏多不變。

金管會主委黃天牧18日表示，股市和不動產市場熱絡，不全然是熱錢導致，而是有營收成長和需求增加等因素。

外資法人18日買超華邦電5.36萬張，買超個股第1，旺宏排名第2，買超4.14萬張，外資也分別買超面板雙虎群創與友達各約3.58萬張與1.47萬張。聯電則成為外資賣超首位，達2.71萬張。

華邦電去年第4季稅後淨利新台幣3.5億元，每股稅後純益（EPS）0.09元，去年全年稅後淨利13.04億元，每股稅後純益0.33元。

因應產能擴增需求，台積電供應鏈之一、EUV光罩盒大廠家登再投資新台幣9.1億元，取得新北市土城區土地不動產約1626坪，興建廠辦。

半導體晶片產能供不應求，後段晶圓測試產能滿載，京元電從去年12月中旬迄今，已砸下新台幣12.03億元，向半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）採購36套設備，因應積體電路測試強勁需求。（編輯：鄭雪文）1100219

(中央社)