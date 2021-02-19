麥可喬丹(Michael Jordan)的差勁眼光可不是當老闆才開始的，早在1987年，他還未登帝位的時候，曾指名芝加哥公牛選擇沃夫(Joe Wolf)當他的隊友。沃夫是喬丹在北卡大學打NCAA的好友，兩人曾經住在一起，有很深厚的交情。但是當年的球隊總管克勞斯(Jerry Krause)不聽喬丹的意見，堅持選擇了皮朋(Scottie Pippen)、格蘭特(Horace Grant)。

當時公牛隊擁有兩支首輪籤(第8、第10順位)，克勞斯鎖定的第一人選是皮朋。西雅圖超音速在第5順位就選走皮朋，公牛第8順位選擇中鋒波利尼斯(Olden Polynice)，再把波利尼斯換給超音速弄來了皮朋。第10順位的籤拿去選了「眼鏡俠」格蘭特，最終沒有買喬丹想要的沃夫。

喬丹很不高興，曾在隊中欺凌格蘭特，畢生都與他關係不好。格蘭特事後也無奈表示：「就算你不喜歡隊友，也還是有辦法拿總冠軍。」格蘭特在公牛幫忙締造3連霸，場均12.6分、8.6籃板，後來又去湖人摘了1冠，生涯4冠與4次入選防守第二隊。

沃夫第13順位被洛杉磯快艇選走，從來沒有站穩過先發，生涯場均4.2分、3.3籃板，身為中鋒卻只有42%投籃命中率，快艇3季之後就賣掉他。

至於皮朋的交易案，克勞斯送出的波利尼斯生涯場均7.8分、6.7籃板，超音速3季之後認賠將他賣出，皮朋則成為聯盟永垂不朽的名人堂球星。當年克勞斯若是聽喬丹的，就沒有輝煌的公牛王朝了。

(中時新聞網)