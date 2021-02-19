日產汽車18日發表Qashqai跨界休旅車時，表示未來幾年對英國工廠的投資金額將擴大到逾10億英磅。

該日本汽車公司1月才宣布計畫在英國桑德蘭工廠生產更多電動車電池，短短數日後又表示將在英國擴大投資規模。

日產目前在英投資金額已達4億英鎊，它聲稱未來數年投資額還會繼續增至逾10億英鎊，其中投資項目包括將在近日推出的e-Power。

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(工商 )

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