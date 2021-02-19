日產擴大對英投資 將增至逾10億英鎊 09:092021/02/19 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日產汽車18日發表Qashqai跨界休旅車時，表示未來幾年對英國工廠的投資金額將擴大到逾10億英磅。 該日本汽車公司1月才宣布計畫在英國桑德蘭工廠生產更多電動車電池，短短數日後又表示將在英國擴大投資規模。 日產目前在英投資金額已達4億英鎊，它聲稱未來數年投資額還會繼續增至逾10億英鎊，其中投資項目包括將在近日推出的e-Power。 臺企銀 今年將發80億新債 外幣保單額度 金管會擬鬆綁 (工商 ) #億英鎊 #日產 #投資金額 #英國 #增至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美將支付WHO逾2億美金會費 04:102021/02/19 國際大事 經濟數據回神 印度基金看俏 04:102021/02/19 投資理財 兩會紅利加持 陸股蓄勢待發 04:102021/02/19 投資理財 蘋果春季發表會 3月16日登場 04:102021/02/19 財經要聞 資金匯回退燒 單月掉到14億元 04:102021/02/19 財經要聞 砸逾300億美元，入股美3公司 沙國主權基金豪買電玩股 04:102021/02/19 全球財經 國道服務區營收排行 新東陽大贏家 04:102021/02/19 產業．科技 人民幣1月國際支付占比大增 04:102021/02/19 全球財經 白宮官員：美國將挹注40億美元給COVAX計畫 09:042021/02/19 國際 大陸過年 向各國撒經濟紅包 04:102021/02/19 全球財經 美商會示警 Ｇ２脫鉤 美半導體業會傷很重 04:102021/02/19 財經要聞 財經熱門新聞 劉德音：台積３奈米進度超前 - 財經要聞 - 工商時報 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 汽車可靠度排行 特斯拉降到第16名 - 財經 後悔走專法 部分台商補稅出場 - 財經要聞 - 工商時報 破天荒 遠雄房地產首度對外接案 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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