昔日台劇一線小生焦恩俊與前妻所生女兒焦曼婷繼承了父親的好基因，近年勇闖演藝圈，焦恩俊也樂觀其成。昨(18日)深夜焦恩俊突然發飆，嗆某自媒體將陳昭榮的女兒陳品如（原名：陳品兒）跟焦曼婷相比，稱陳品如出道就是女一，焦曼婷卻像「查無此人」，令焦恩俊護女怒喊：「請不要拿我朋友的女兒來打壓我的女兒，也不用來消費爺，各人頭頂一片天。」

焦恩俊早年演出過《七俠五義》、《小李飛刀》，有著濃眉大眼外型帥氣的他，7年前二婚娶了石英女兒林千鈺，夫妻倆近年卻常傳陷入冰點、原地踏步，今年初林千鈺受訪被問身分證配偶欄是否有改變？她先拒答隨即才說：「到時候再說吧，有好消息再告訴大家。」不正面回應婚姻狀態。

焦恩俊發文怒嗆自媒體。（圖／翻攝自焦恩俊Chiao微博）

近年焦恩俊將重心轉往大陸，常在微博分享生活近況，去年他反擊部分網友酸他外型走樣，嗆：「那麼關心我嗎？爺胖瘦老弱，關你X事啊？」，又問：「爺已不在江湖，江湖就沒新鮮事了嗎？」。昨深夜他又出手，轉發某媒體標題為「同為星二代，焦恩俊女兒查無此人，陳昭榮女兒出道即女一？」文章，希望外界別再打壓他女兒。

外型亮麗的焦曼婷，2016年演出《大尾鱸鰻2》出道，之後參加《創造101》星路擴展到大陸，讓網友也改叫焦恩俊「國民岳父」。然該自媒體卻說，節目結束後，焦曼婷逐漸失去市場，而陳品如沒走選秀出道路線，簽約給「寶島星媽」吳翊鳳，她曾一手捧紅賈靜雯、吳辰君、焦恩俊等人，「這麼多位成功藝人在前，可以期待一下陳品如了」。

焦曼婷外型亮麗，被封最受矚目星二代。（圖／中時資料照片）

對此，焦恩俊強調：「我的戲劇一片天是靠自己努力來的，七俠五義後才簽的瓊瑤公司，後來才有的經濟（紀）部門，搞清處（楚）再寫。」否認是靠經紀人捧紅，並留言說：「一直告誡自己的孩子，不要想一步登天，腳踏實地努力，不管成功與否盡力而為，我也是基層做起，不丟人」，網友回應 ​​​​：「您一直都是最棒的，您的女兒也一定會很棒，有些人就是太酸了」、「每個人都有自己的路要走，相信公主們都能明白您的苦心，努力過的成功才是最有意義」、「不靠天，不靠地，靠自己，最光榮！」。

(中時新聞網)