ICYMI: #NBAAllStar 2021 on March 7!



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🌟 8pm/et: 70th NBA All-Star Game

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NBA官方19日正式公布今年全明星賽兩隊先發名單，結果湖人「小皇帝」詹姆斯生涯第17次入選全明星賽，更是連4年當上全明星隊長，至於東區明星隊隊長則由目前腿傷纏身的籃網前鋒「KD」杜蘭特擔任，兩人將於3月4日選出各自球星名單。

西區明星隊先發5人分別是詹姆斯、勇士後衛柯瑞、獨行俠後衛東契奇、快艇前鋒里歐納德與金塊中鋒約基奇，其中比較具有爭議的是，東契奇最後拿到票數跟拓荒者後衛利拉德相同，可是東契奇獲取更多的球迷投票，所以東契奇擠下利拉德成為西區先發。

東區明星隊先發5人分別是杜蘭特、籃網後衛厄文、巫師後衛畢爾、公鹿前鋒阿提托康波與七六人中鋒恩比德，其中最受矚目的球星，反而是上季不爽自己落選全明星賽，甚至公開批評票選不公的畢爾，就算本季巫師戰績仍無起色，他卻擠進東區明星隊先發行列。

NBA官方同時宣布，今年全明星賽3月8日在亞特蘭大舉行，除了賽前舉辦技術挑戰賽與三分球大賽，中場休息時間也將舉行灌籃大賽，今年全明星賽同樣採取目標得分制，也就是哪隊先在末節拿到24分就算贏球，持續為了跟去年墜機身亡的「小飛俠」布萊恩致敬。

(中時 )