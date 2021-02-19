大陸手機龍頭華為發展5G取得領先後引起美國警覺，遭川普(Donald Trump)切斷先進製程晶片等手段打擊，現在蘋果(Apple)似乎想從源頭解決問題，在首款5G手機iPhone 12系列才剛過4個月，已經發出廣告，招募研發6G無線技術人員。

根據廣告顯示，工作地點是矽谷、聖地牙哥，內容是研發當前還有下一代行動網路系統，蘋果一直在這2個據點進行無線技術開發與晶片設計。由於6G還沒有規格上的共識，連概念也很模糊，因此研發內容包括6G概念、標準、演算法，與其他相關創新。

華為雖遭川普推動的淨網計畫(Clean Network)打擊，遭多國排除，但依然擁有最多5G專利，具有制定規格話語權，且高品質又相對廉價設備在開發中國家根本找不到替代廠商，數個允諾加入淨網計畫的國家，在川普下台後也暫緩站隊，例如我國非州唯一友邦史瓦帝尼就無限期延後國內批准程序。

美國在發覺華為取得驚人成就後才感受到威脅，因此去年11月ATIS(美國電信標準組織)其實就已建立「次世代同盟」(Next G Alliance)來研發6G，從加盟成員AT&T、蘋果、谷歌(Google)、高通(Qualcomm)、微軟(Microsoft)、諾基亞(Nokia)、三星等業界巨頭來看，總之是要聯合陸企以外力量，避免通訊關鍵技術規格制定權再次落在中國手中。

但外媒分析，與其說針對華為，蘋果更可能針對的是次世代同盟的另一成員高通。iPhone 12系列處理器雖是蘋果自行研發，但5G晶片仍須依賴高通的驍龍(Snapdragon)系列，而蘋果、高通又曾發生過專利糾紛​。由蘋果在處理器選擇放棄多年盟友英特爾(Intel)也可看出，智慧型手機領軍者希望所有元件設計上都能自主，擺脫對其他公司依賴。

(中時新聞網)