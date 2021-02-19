華科集團-華新科(2492)及信昌電(6173)公布109年獲利自結數，其中華新科去年第4季稅前盈餘為23.85億元，季減24.88%，累計109年每股稅前盈餘為18.6元，創下歷史次高，信昌電去年第4季稅前盈餘為2.28億元，季減37.02%，累計109年每股稅前盈餘為5.76元，亦是歷史次高。

全球新冠肺炎疫情延燒，遠距生活、宅經濟等需求暢旺，且全球車市自去年下半年復甦，電動車滲透率快速拉升，為被動元件產業帶來支撐力道，華新科及信昌電去年營運未受疫情影響反而逆勢成長。

華新科去年第4季營業淨利為20.37億元，稅前盈餘為23.85億元，以股本48.58億元來計算，單季每股稅前盈餘為4.91元，累計109年營業淨利為79.13億元，稅前盈餘為90.34億元，年成長0.76%，為歷史新次高，每股盈餘為18.6元。

信昌電主力產品為大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包含：網通(含5G、IOT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業，公司自結去年第4季營業淨利為2.16億元，稅前盈餘為2.28億元，累計109年營業淨利為9.07億元，稅前盈餘為9.91億元，年成長1.02%，亦是歷年次高，以股本17.2億元計算，每股稅前盈餘為5.76元。

信昌電日前董事會通過將以人民幣9480萬元(約合新台幣4.1億元)轉讓孫公司中國湖南弘電100%持股給佳邦中國大陸子公司禾邦電子(蘇州)，預計6月底經主管機關核准後進行款項交割程序。

信昌電表示，湖南弘電是信昌電透過弘電國際100%持股的中國大陸子公司，從事線圈、繞線電感及變壓器等磁性元件產品製造與銷售，主要應用在網通訊號產品，與佳邦產品應用相近；進行子公司股權調整後，短期內對信昌電營收和獲利無重大影響，中長期來看，可將研發、行銷業務、資金等資源聚焦於核心產品，並積極擴產投資，強化競爭力和公司整體價值與股東權益。

(時報資訊)