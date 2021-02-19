投資人撤出大型科技股、沃爾瑪的展望疲弱，以及美國上周初次請領失業給付人數意外攀升，顯示就業市場復甦脆弱，周四美股收黑，道瓊指數失守前一日創下的歷史高點。

周四收盤，道瓊工業指數跌119.68點或0.38%，為31,493.34點，盤中一度下挫逾300點。

標普500指數收跌17.36點或0.44%，為3,913.97點，連跌第3天。 那斯達克指數收跌100.14點或0.72%，為13,865.36點，投資人持續從高漲的科技股轉出。

蘋果、特斯拉與臉書對標普500指數與以科技股為主的那斯達克指數造成的拖累最大。

臉書下跌1.53%，收在269.39美元，華爾街擔心該社群媒體巨頭封鎖澳洲所有新聞內容可能造成更廣泛的影響。

強勁的業績表現、疫苗接種進展，以及對1.9兆美元聯邦激勵方案的憧憬，帶動美股在本周初再創歷史新高。惟投資與財富管理公司Glenmede個人財富投資長Jason Pride表示，維持數個月的漲勢顯示目前股市估值已高，但整體而言我們仍處於謹慎樂觀的環境中，主要因為兩個原因，首先是我們將獲得由疫苗帶動的經濟復甦，但另一方面市場已大致反映這點，導致目前估值已經過高，市場料將為此陷入掙扎。

投資人對通膨升高的前景感到擔憂，觸發標普500指數科技股與通訊服務股等高估值股票的獲利了結賣壓。在該兩大類股支撐下，標普500指數與2020年3月觸及的低點相比已經大漲76%。

標普11大類股跌多漲少，僅必需消費品類股與公用事業股收高，分別小漲0.14%與0.55%。

全球最大零售商沃爾瑪重挫6.48%，為137.66美元。該公司上季獲利遜於預期，並預期2022財年淨營收將僅實現低個位數增長。

Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示：「這些數據好壞參半，強勁的零售銷售額，然後是非常糟的請領失業給付數據，在本季結束前可能都會這樣」。他並表示，就連沃爾瑪的消息也沒那麼糟糕，他們將進行更多投資。

(時報資訊)