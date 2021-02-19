農曆新年是與親戚好友團圓相聚的重要時刻，熱鬧歡喜迎接新的一年到來，難免大吃大喝，什麼樣的年節食物來者不拒，順便當作犒賞慰勞自己過去一年來的努力，再加上假期放鬆，生活作息可能因此不像平常上班時的規律，等到過完年後回到工作崗位，突然發現自己的身材走樣了，甚至肚子胖了一圈，衣服和褲子好像穿不下，這時候真的要買新衣、買新褲了。

●減重方法 破解常見迷思

坊間有許多減重方法，但有些方法不但瘦不下來，還可能危害人體健康，因此國民健康署特別整理常見的減重迷思，並一一破解：

1、我的體質喝水也會胖，所以少喝一點水？

喝水不會胖！水不會提供熱量，因此喝水不會增加體脂肪。水在人體中參與許多重要的代謝反應，多喝水可以促進體內代謝及腸胃蠕動、預防便秘，對腎臟也有保護作用，要維持健康體重一定要多喝水、拒絕含糖飲料，可掌握起床1杯水、飯前1杯水、外出要帶水的要訣，每天至少攝取1,500 ml的水。

2、我已經很努力吃素了，怎麼還是瘦不下來？

為了讓口感更加美味，素食在烹調時常會加入較多的油脂、糖、鹽，並使用油炸、油煎或糖醋的方式進行烹調，且素食加工食品，如素肉、素丸子等熱量高，因此建議吃素的人多選用天然食材、多吃深色蔬菜及水果，減少油、糖、鹽的使用，同時也要注意食物攝取的份量，才可維持健康體重。

3、吃代餐真的可以減肥嗎？

代餐價格昂貴、單調且膳食纖維不足，長期使用可能有營養不良的問題，若沒有改變舊有飲食習慣，停止使用代餐後容易復胖，花了錢又傷身體。

4、我可以自己買減肥藥來吃嗎？

非法減肥藥常含有安非他命、緩瀉劑、利尿劑、甲狀腺素等藥品成分，服用之後，易造成許多不良反應，如：頭痛、失眠、噁心、嘔吐、腹瀉、心悸、肌肉無力、精神錯亂、腎衰竭、虛弱、癱瘓、甚至有死亡的危險。

想調整體重，醫師建議以未精製的全穀雜糧如糙米、胚芽、燕麥，取代精製的白米飯。(示意圖/常春月刊提供)

5、聽說減重期間不能吃澱粉類？

未精製的全穀雜糧富含維生素及膳食纖維，可增加飽足感、促進腸胃蠕動，有助於血糖以及體重控制，且適量攝取全穀雜糧類可以幫助脂肪燃燒，建議可以未精製的全穀雜糧如糙米、胚芽、燕麥，取代精製的白米飯、麵食、麵包。

6、不吃東西可以瘦得很快？

禁食會造成各種重要營養素缺乏，使體重下降過快、肌肉流失，代謝率下降，可能造成腎臟及腦部的損傷，禁食也容易增加飢餓感，導致在下一餐吃進更多的食物。

國民健康署提醒，均衡飲食、適當運動、多喝白開水、不吃宵夜，並養成良好的生活習慣，才是健康減重且不復胖的最佳方法。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)