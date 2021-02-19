農曆新年才剛過，明年台北市長之戰已成各界焦點。前國民黨文傳會主委、現台北市議員李明賢表示，雖各家民調顯示立委蔣萬安出征勝算高，但從國民黨智庫內部民調來看，卻與衛服部長陳時中呈伯仲之間，加上執政黨握有的資源與政媒優勢，及防疫成果與未來施打疫苗可能帶來的效益，蔣並不如預期9樂觀。對此，網友提醒，藍營必須小心「東廠頭子」中選會主委李進勇。

李明賢19日接受香港媒體《中評社》訪問指出，2022年台北市長選舉，國民黨必須推出最有勝算的人選，雖當前各家民調皆顯示蔣萬安勝算極高，但從內部智庫民調可見，蔣與陳時中為伯仲之間；加上現階段防疫成果與未來施打疫苗的可能對陳時中有正面影響，及民進黨身為執政黨，掌握資源和媒體優勢，蔣的狀況並不如外界預期的樂觀，「選舉沒有一定贏的」。

李明賢分析，傳統都認為台北市基本盤藍大於綠，但其實他觀察到台北市選民結構一直在改變且很有彈性，藍綠現在已幾乎是「55波」了，大多數的選民都是中間選民，極端支持者很少，反觀民進黨在全台板塊坐穩4成5的情況下，只要在野黨一分裂就是民進黨得利，故可參考2014年民進黨與柯文哲的整合模式。

針對中廣董事長趙少康提出的「整合在野、藍綠和解」議題，李明賢認為，前者應是分階段進行，第一步是先將國民黨自己內部整合好，不然現在還在分郭派、韓粉、黨粉、朱粉的分裂狀態，盼趙回歸能帶來將國民黨重新凝聚的化學效應。後者則相對困難，因為必須把民眾黨的變數加進來，就像國民黨2004年開始幾次跟親民黨有「國親整合」，故與民眾黨籍台北市事長柯文哲的協調，便是國民黨下一任主席的重責大任。

針對2022年選舉態勢，李明賢強調：「國民黨要完全自己提名，不顧民眾黨是不可能的。」因為一旦民眾黨跳進來選舉，國民黨能必勝嗎？國民黨跟民眾黨勢必要談合作，且必須保持彈性、靈活戰術，否則在現階段民調膠著下，就在想著不去談、不去協調，「等於是先把自己喊死了」。

面對明年選戰來勢洶洶，網友則紛紛表示：「別忘了東廠頭子還在，民進黨還有李進勇牌」、「唐鳳也要多小心」、「選市長跟防疫部長根本兩回事！滿嘴政治話的人能有多少市民喜歡？」「這位政治掛帥，心術不正的牙醫，權力官位的企圖心超強」、「台灣要贏，必先滅忠犬會」、「我支持羅智強」。

(中時新聞網)