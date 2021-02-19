桃園朱姓男子遭訴4年前騎機車肇事逃逸，檢方依據案發現場監視器拍攝的肇事機車影像畫面，認定他涉案，但他供稱林姓友人有酒駕前科無法買機車，借用他名義買車，他沒有騎車肇事，一審將他判刑1年6月，二審認定無法證明朱男是實際騎車的人，逆轉改判無罪。

檢方起訴指控，2017年6月13日上午6點多，朱男騎乘機車沿桃園市平鎮區延平路3段時，貿然由外側車道變換至內側車道，他撞上謝男騎乘的機車，致對方人、車倒地並骨折及四肢多處擦傷，朱男被控未停車察看並救助，逕自騎車逃逸。

案發後，警方據報調閱案發現場監視器所拍攝到肇事機車的影像畫面，並查得肇事機車的所有人為朱男，檢方訊後依過失傷害及肇事逃逸等罪起訴。

桃園地方法院依過失傷害人，將朱男判刑5月，此部分可易科罰金，另駕駛動力交通工具肇事致人受傷而逃逸，判囚1年6月，朱男不服提上訴，他堅詞否認犯行，稱林姓友人借用他名義購買本案機車，事發當天他並未騎該車。

高院查出涉案機車從2015年到2018年共違規41次，39次為超速行駛，均未繳交罰鍰，朱男為機車登記的車主，如有違規自己須依法負責，當謹慎騎用，反觀如為實際使用人為林姓男子，因車輛登記主資料與己無關，恣意違規之可能性遠高於朱男。

高院認為，本案機車是否為朱男騎乘而肇事逃逸一事，仍有合理懷疑，未達有罪之確信，尚難以擬制、推測之方式繩以刑責，且檢察官未能舉以其他積極證據供法官調查，因不能證明犯罪，改判朱男無罪。可上訴。

(中時 )