在美國消費者資訊雜誌《消費者報告》（Consumer Report）編制的汽車製造商年度可靠性排名中，特斯拉（Tesla）排名下降了五位，而馬自達（Mazda）則首次榮登榜首。

年度排名的審查條件包含道路測試、可靠性數據，業主滿意度調查及安全績效。2020年第11名的特斯拉退居到第16名。據該雜誌汽車測試部門高級總監費舍爾（Jake Fisher）表示，特斯拉汽車在車主滿意度和道路測試方面獲得了很高的評價，但在可靠性方面卻落後於其他品牌。

費舍爾在一次採訪中 表示，唯一可以推薦的車款是Model 3。其他所有車款的可靠性都低於平均水平。

馬自達上升了三位，從保時捷手中搶下頭把交椅。費舍爾說認為，馬自達非常吸引人，各方面的數據非常好。

他認為特斯拉汽車持續存在可靠性問題，來自於控制許多車載功能的平板觸摸螢幕有存在缺陷。而特斯拉未來還計劃在觸摸螢幕上控制換檔，可能會加劇這方面的問題。

目前特斯拉將在美國召回135,000輛S-Model和X車款。

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(中時新聞網)