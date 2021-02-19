【愛傳媒陳玲玲專欄】充滿歴史風味的老屋，一一被改造成復古文青的店家！

Aka，一家預約制老宅咖啡廳，隱身於大稻埕的百年老宅裡！

沿著狹長的廊道緩緩進入，別有洞天，眼前出現的是充滿復古風情的老宅大院。心中猜想當年，想必是個大戶人家。我們就像穿越時空，來到百年前迪化街大戶人家裡坐客般！

保留了屋子內外原有的樣貌格局，存下歷史的痕跡和風情，不難想像這棟老宅曾經的風光、過往的輝煌，有如電影般迷人、充滿故事。

地磚，已經百年了，磚都是一塊塊拼上去的，充滿日式風情的包廂，很風雅，榻榻米還散發著陣陣清香。

有著美麗窗花與地磚的廳堂，宅門外竟有約二十多坪大的庭院隱藏於此。

庭院內香水梅、藍柏、田代氏石斑木、腎蕨多達20種植栽遍布，水池有印度莕菜、鳶尾。

店名「Aka」的意思是「值得的東西」、「神之水」的意思，日本籍的Yoshi負責咖啡，配上店家招待的傳統中式甜點，享受職人咖啡，坐在老宅老庭院裡，靜靜的享受這樣的空間，實在是太幸福了！

和好友共度一個靜謐 美好的午後時光！除了老宅咖啡廳，大稻埕的美食多不勝數！

最常去的是慈聖宮，葉記肉粥、仔豬腳麵線、排骨湯，在樹下用餐，好像回到小時候吃辦桌一樣熱鬧，吃完再到及附近的呷二嘴吃米苔目冰，是我的dream tour！

還有連孤獨美食家也推薦永樂担仔麵、林合發油飯粿店、80年老店意麵王、妙口肉包四神湯、民樂旗魚米粉、賣麵炎仔、台北市最好吃的阿角紅燒肉、幻猻家咖啡、PALLAS CAFE的咖哩飯及布丁、傳承一甲子的滋養製菓的草莓大福、百年老店李亭香餅鋪、鹹花生咖啡館招牌經典肉桂捲、夏樹甜品杏仁豆腐雪花冰。

只走一趟是吃不完的！大稻埕就是這麼迷人！迷人的老店、迷人的大稻埕！

作者為資深廣告人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)