【愛傳媒葉毓蘭專欄】2月18日上午在台東縣金峰鄉嘉蘭村參加執行碧海專案南巡任務時在海上殉職的蔣爭台小隊長告別式。蔣爭台的一生充滿傳奇。

父親是來自四川的榮民，母親是排灣族美女，父親過世時，他才四歲，他和五歲的哥哥爭光（現任金峰鄉長）被經國先生安排進入退輔會的慈母育幼院照顧，七年後才回鄕，國中畢業後就讀陸軍第一士官學校，開始其先軍、後警之公職生涯。

士校畢業後，他奉派海軍陸戰隊，曾參與國家安全局敵後工作人員訓練學員第一名結業，以及加入海軍陸戰隊最優秀的黑鷹（衣）特勤隊，因擁有跆拳道四段、莒拳道六段及射擊特等射手等絕技，又是左營國家訓練中心百十高欄及四百中欄儲訓國手、深海潛水教練（二星執照）、中華民國水上救生協會救生員教練等資格的特勤教官，傳授教導國内無數軍警等特戰人才。

蔣爭台退役後投考警察専科學校警員班第142期水警班開始將近三十年的水警生涯，當然，他的特殊戰技專長，被警政署選編納入至保安警察第一總隊維安特勤隊，成為維護國内治安反恐怖、反劫持、反暴力勁旅的重要成員，82年底時值内政部警政署保安警察第七總隊成立海上特勤隊，蔣爭台被徵召回任並擔任特勤教官，指導操船、射擊、攀降、潜水等各項專業技能。

102年調至海巡直屬船隊迄今，平時執行台菲、澎湖、西南海域、東、南沙海域、中西太平洋公海遠洋漁業等公海巡護任務。

近幾年來更肩負海巡外交任務，遠渡斐濟、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾等國，近三年來又執行穩鵬號漁船海上喋血救援案、緊急救難案等國家安全重要任務，勞苦功高。

蔣爭台原本計劃今年七月退休，但是鑑於邇來台海形勢緊張，海巡署的巡護任務倍增，蔣小隊長勉力在年前出勤，十幾天的東南沙巡護預計在二月五日抵台，二月三日就不幸往生。

告別式有排灣族習俗，也有天主教儀式，更有蔣小隊長昔日的長官同僚以及兄長，敘述他精彩的一生。

行政院長、海委會主委的獎章、褒揚令，無比隆重的覆旗儀式，都無法抹去我目睹遺孀哀慟逾恆，耳聞孤女淒厲呼叫爸爸時的震撼。

安息吧，蔣爭台小隊長，謝謝你一生為台灣的奉獻！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)