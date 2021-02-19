衛福部長陳時中日前表示，原訂向德國BNT購買500萬劑新冠疫苗，因大陸阻撓而無法簽約，自己遭批評不透明是「有苦難言」；大陸國台辦發言人馬曉光回應，上海復星集團去年3月就與BNT簽約參與疫苗研發，並擁有中國大陸及港澳台地區獨家代理權，台灣有公司去年下半年就向復星洽購疫苗，卻被合灣有關方面阻止，「其中又有什麼不可告人的內情？民進黨當局有關人對此十分清楚。」國民黨前立委孫大千今早在臉書以「四個原來」指出「真相終於水落石出！」

孫大千說，原來，台灣民眾所熟知的輝瑞／BNT疫苗，是上海復星醫藥集團一起參與研發的，同時，上海復星醫藥集團也取得了中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。

他說，原來，民進黨政府因為仇中情節掛帥，和意識形態作祟，硬是想要繞過上海復星醫藥集團，直接和BNT接洽採購，當然，結果用膝蓋想也知道，如此完全違反商業合約的運作模式，怎麼可能買得到疫苗呢？

孫大千指出，原來，民進黨政府為了害怕台灣人民因為從上海復星醫藥集團得到了輝瑞／BNT疫苗，而改善了對中國大陸的敵意，寧願讓台灣民眾和醫護人員暴露在風險之中。台灣人民對中國大陸自行研發的疫苗也許存有疑慮，可是對於輝瑞／BNT疫苗並沒有任何成見。就算是透過上海復星醫藥集團進行採購，又有什麼關係呢？

孫大千諷刺說，原來，台灣在去年下半年就應該可以完成疫苗採購，是因為民進黨內的有關人士強力介入，而造成談判破局，陳時中竟然還可以臉不紅氣不喘的甩鍋給中國大陸。這中間究竟有什麼不可告人的難言之隱呢？

(中時 )