桃園市長鄭文燦19日主持防疫專案會議，透露他和行政院副院長沈榮津、衛福部官員等人參觀某國產疫苗公司，該公司疫苗目前已經進入臨床試驗，若能通過FDA緊急使用許可通過，6月就能供應。他也透露衛福部有疫苗施打評估小組，第一輪優先是專責醫院醫護，20日前要完成造冊報給中央。

鄭文燦說，大家可以放心疫苗施打問題，外購加國產有3500萬劑，他也曾和行政院副院長沈榮津、衛福部官員等人參觀疫苗公司，該疫苗已經進入臨床試驗，若能通過FDA緊急使用許可，6月就能開始供應。他說，疫苗施打評估小組，已經把順序排好了，也請衛生局協助造冊。

桃園市衛生局長王文彥說明，中央流行疫情指揮中心共安排9類別，前4類為第一屆階段，接著是65歲以上、65歲以下有疾病。不過若第9類打完，應該還有500到1000萬人尚未接種。至於細緻安排，中央跟地方還在協調，但不管如何，一定會有疫苗，只是施打方式、名單還在列，這是另一個挑戰。

(中時 )