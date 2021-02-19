繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）表示，將對 GeForce RTX 3060 GPU 的挖礦算力加以設限，降低它在礦工圈的受歡迎程度，並推出挖礦專用的 NVIDIA CMP。

NVIDIA表示，我們自始至終就是十足的遊戲玩家。我們著迷於新的遊戲功能、新的架構、新的遊戲與技術。我們為玩家設計出 GeForce GPU，而玩家們也渴望得到更多。

不過 NVIDIA 的 GPU 是可編程的，用戶也持續在探索各種新的應用項目，從天氣模擬、基因測序到深度學習及機器人，加密貨幣挖礦也是其中之一。

NVIDIA表示，隨著 GeForce 3060 將於 2 月 25 日推出，我們也將採取一項重要措施，以確保玩家們最終將 GeForce GPU 用於遊戲領域而非挖礦一事。

RTX 3060 軟體驅動程式旨在檢測以太幣 (Ethereum) 加密貨幣挖礦演算法的特定屬性，並將算力或加密貨幣挖礦效率限制在 50％ 左右。

NVIDIA表示，那麼做才是合理的，畢竟我們的 GeForce RTX GPU 採用了先進的技術，包含 RTX 即時光線追蹤、DLSS AI 加速影像升級技術，以及將系統延遲度進行最佳化調整的 Reflex 超高速回應渲染等，這些都是為了滿足遊戲玩家和數位體驗創作者需求所開發的技術。

而為了滿足以太幣挖礦的特定需求，NVIDIA 宣布推出專用於挖礦的產品線 NVIDIA CMP (Cryptocurrency Mining Processor，加密貨幣挖礦處理器)。

CMP 產品不進行繪圖作業處理，而是為採礦效能和效率最佳化。它們不符合 GeForce GPU 的規格要求，因此不影響針對遊戲玩家的GeForce GPU的供應狀況。CMP 產品將透過授權的合作夥伴進行銷售。

舉例來說，CMP 系列產品沒有顯示輸出功能，進而改善了採礦時的氣流，能讓產品更密集的排列；CMP 擁有較低的峰值核心電壓及頻率，可以提高採礦的用電效率。

NVIDIA表示，為有著特定需求的客戶量身打造產品，才是替客戶帶來最高的價值。我們透過推出 CMP 系列產品，協助礦工們打造最有效率的資料中心，同時將GeForce RTX GPU保留給遊戲玩家。

(工商 )