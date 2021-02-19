F-16vs.F-35戰機

美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）說，正考慮以嶄新的4.5或5-代戰機設計，來取代目前身為戰術機隊骨幹的F-16。而這是首度有空軍將領提及，要採用另一款4代戰機。

據《防務新聞》（Defense News）和「戰區」（The War Zone）網18日報導，布朗正展開長達數月的研究，以規劃美國空軍未來的機隊組合。其中可能從頭設計新機，以取代F-16，而這可能危及長久以來要採購1,763架F-35A戰機的計畫。

布朗說，新戰機的戰力約介於1970年代的F-16，還有F-22與F-35等隱形5代戰機之間，而相關研究結果將有助於規劃2023會計年度預算案。「要是我們能以更低廉的代價，更快獲得更強的戰力，那何樂而不為，」他說，「我們就別買現成的吧，用心瞧瞧我們還有甚麼能打造的。」

儘管美國空軍前採購、技術與後勤助理部長羅波（Will Roper）1月曾透露，正在研究要不要採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）新打造的F-16戰機，並大讚它們升級後的戰力。但布朗表示，他還沒確信F-16是正確的選擇。

(中時新聞網)