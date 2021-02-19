家長帶孩子出門在外，真的要多加注意！一名楊姓女網友在臉書社團指出，農曆春節帶著3歲女兒出門，玩溜滑梯卻遭一名看似國小的女童重壓，女兒當場痛地哇哇大叫，她表示在女兒要溜下去前，該名女童就已在溜滑梯滑道跳過來又跳過去，她憤怒地找了對方的家長理論，沒想到對方媽媽卻一副「又沒怎樣」，令她氣得決定要上網爆料。

影片來源：《爆料公社二社》

楊姓女網友昨（18）日於《爆料公社二社》分享一段3秒的短片表示，大年初五趁著假期最後一天，帶著年僅3歲女兒玩溜滑梯，當時一名國小大的女童並未乖乖地排隊，則是從滑道中間跳過來又跳過去，楊女指出，女兒從溜滑梯滑下去直接遭女童重壓，女兒當場大哭直喊痛。

楊女說事後有找到女童的父母，向他們說明當時的狀況，對方的爸爸當下道歉，但媽媽卻是一臉「又沒怎樣的感覺」，再加上女童闖禍後就直接逃離現場，雙方家長談話時，也不見對方將女童帶到旁邊了解整件事的危險性，楊女說當下除了氣憤也很緊張，因此忘了將影片拿出來對質、也未留對方的聯繫方式。

楊女指出，事後她帶著女兒去照X光，所幸手並未受傷，但她害怕女兒有些後遺症不會馬上出現，為了保護自己，她詢問過警方及律師，雖然警方無法給予協助，但律師表示可以對女童的雙親提告。

楊女無奈說，真的沒人願意看到自己孩子受傷，所有的意外都是短短1、2秒的瞬間，不管孩子有多大，呼籲所有父母都要在一旁緊盯，避免自己孩子受傷外，也避免做出危及他人的行為。

(中時新聞網)