昔日南韓銀色夫妻檔「韓版杉菜」具惠善、安宰賢2年前撕破臉，女方指控丈夫變心、嫌她胸部不性感等，去年7月正式簽字離婚，結束短命的4年婚姻。事隔約1年，具惠善有了新戀情，安宰賢也逐漸走出陰霾，無論外貌或身材都恢復到男神等級，讓粉絲又驚又喜，大讚帥出新高度。

安宰賢過去因練身材刻意吃胖，但宣布離婚後他逐漸消瘦，17日透過IG上傳3張照片，只見他捲起袖子露出纖細手臂，手背還佈滿筋和骨骼，髮型換成黑色齊瀏海，佩帶黑框圓眼鏡，突顯小V臉和高挺美鼻，個性十足的單眼皮也充滿電力，彷彿就像大學校草，完全看不出已經34歲了，良好的狀態引起網友驚呼連連，紛紛留言：「好帥」、「OMG」、「好久不見了，還是那麼好看」、「等你回歸戲劇」等。

至於具惠善，她離開前夫安宰賢之後桃花朵朵開，年初宣布有了新男友，交往3個月見面3次，動了結婚的念頭，並在IG分享新的擇偶條件，特別註明「個子矮的男人」、「知性的男人」，以及有錢會請朋友吃飯的男人，年紀比她大或小都無所謂，被外界指疑似偷偷戳和前夫相反的條件，不過安宰賢鐵了心，離婚後就沒有再針對具惠善做回應，只向大家發新年問候：「給所有人，今天也辛苦了，努力的堅持下來了，所以...很感恩」。

具惠善和安宰賢婚變當時鬧得雞飛狗跳，韓媒《Dispatch》曾公開兩人的對話紀錄，指具惠善控制慾強烈，又幫安宰賢澄清絕無出軌，她不想離婚，但又跟男方要1億韓元及房產，讓安宰賢難以負擔；至於『不性感的乳頭』這點比較模糊，兩人沒因相關話題爭吵，具惠善曾開過類似的玩笑，但安宰賢避而不答。

(中時新聞網)