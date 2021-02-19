美股消息面：

1.全球經濟復甦的樂觀前景推升美國公債殖利率，降低了黃金的吸引力，周四金價仍徘徊在11周低點附近。美國期金收漲0.1%，報每盎司1,775美元。現貨金跌0.1%，報每盎司1,774.21美元，今年以來累計下跌6.5%，為1991年以來同期最疲弱的表現。美國10年期公債殖利率盤中升至1.31%，創一年來新高。

2.美國就業數據意外疲弱，受美股下挫拖累，美元回落，結束連漲兩天的升勢，周四紐約尾盤，ICE美元指數跌0.33%，報90.601。比特幣從歷史高點52,640美元回落，以交易量與市值計為第二大加密貨幣的以太幣盤中站上1,939美元，再創歷史高點，今年以來以太幣已飆升近1,400%。

3.油價連漲多天後的獲利回吐壓力，抵銷了美國德州油氣產區局部停擺與美國上周原油庫存跌幅超出預期的提振，周四油價收跌，失守13個月高點。紐約期油收跌62美分或1%，報每桶60.52美元，盤中最高站上62.26美元，創下2020年1月來新高。倫敦布蘭特期油收跌41美分或0.6%，為每桶63.93美元，盤中亦升至13個月高點65.52美元。

4.費城聯準銀行2月製造業指數為＋23.1，高於市場預期的＋20，但較1月的＋26.5下滑。

5.美國1月進口物價月漲1.4%，超出市場預期的月漲1%。出口物價月漲2.5%，亦高於市場預期的月漲0.7%。

6.美國商務部公布，1月新屋開工數下滑6%，以年率計為158萬戶，少於市場預期的165.8萬戶。建築許可數增加10.4%，以年率計為188.1萬戶，高於市場預期的167.8萬戶。

7.美國勞工部公布，上周（截至2月13日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加1.3萬人，達86.1萬人，超出市場預期的77.3萬人。上周初領失業救濟人數4周均值為83.325萬人，較前一周減少3500人。截至2月6日止當周，美國續領失業救濟金人數周減6.4萬人，為449.4萬人。

(時報資訊)