智擎(4162)胰腺癌新藥安能得(ONIVYDE)銷售成績驚艷，銷售里程碑授權金將入袋，每股貢獻度約3元，今日股價以跳空漲停開出，緊緊鎖在55.4元，開盤不到3分鐘，買單超過6000張排隊搶著要買。

智擎接獲授權夥伴Ipsen公司的通知，歐亞地區2020年度淨銷售額達到第一期銷售里程碑，預計有2千萬美元(約新台幣5.6億元)的銷售里程碑授權金將入袋，每股貢獻度約3元。

智擎的胰腺癌新藥ONIVYDE是在2020年3月取得日本上市許可證，雖然5月才開始銷售，但銷售量一路爆表，全年已佔歐亞市場4成營收，成為推升歐亞地區2020年度淨銷售額達到第一期銷售里程碑的重要生力軍，智擎將收取美金2千萬元的銷售里程碑授權金。

安能得目前已取得台灣、美國、歐洲、澳洲、加拿大、南韓及新加坡等國之藥品上市許可用於治療，適應症為轉移性胰腺癌，合併5-fluorouracil和leucovorin並曾接受過gemcitabine治療的患者。

轉移性胰臟癌是高度惡性致死率極高的疾病，治療目標通常為控制疾病進程及延長存活期。根據NAPOLI-1第三期臨床試驗結果顯示，接受過標準藥物療法失敗的胰腺癌病人，改由接受ONIVYDE併用5-FU/LV療法後，整體存活期、無惡化存活期及腫瘤反應率在臨床統計學上皆有顯著提高外，患者生活品質完全不亞於5-FU/LV療法。美國、歐洲及其他地區指定為罕見疾病藥物且為標準療法。

(時報資訊)