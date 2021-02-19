英國在台辦事處新任代表鄧元翰（John Dennis）18日首次與地方政府官員交流，凌晨在台北市副市長蔡炳坤陪同下，體驗搭乘自駕巴士欣賞北市深夜景色，鄧元翰搭乘後，認為綠能交通是減碳體現，相當支持自駕巴士實驗計畫，也盼透過初次交流，未來能與市府有更進一步合作。

鄧元翰上月11日到任，曾在2014至2018年擔任英國駐安哥拉及聖多美普林西比大使，及在2003至2006年擔任英國駐北京公使及副大使。

市府涉外事務總監周台竹昨邀請甫上任2個月的鄧元翰，及英國在台辦事處一級主管共10多名成員，凌晨12時30分在蔡炳坤陪同下，前往信義路公車專用道體驗搭乘自駕巴士，行經台北101、通化夜市及永康街等地，讓鄧元翰一覽北市有別於白天熱鬧喧囂的深夜景色。

自駕巴士行駛過程中，蔡炳坤主動關心鄧元翰來台後在台北居家檢疫，隔離期間對台灣防疫感受，鄧元翰表示，英國在台辦事處在台北市，員工上下班大多使用大眾交通系統，市府在台北捷運落實防疫措施，包括在各大捷運入口檢測體溫，還有工作人員確保所有乘客戴口罩，十分肯定台灣、台北防疫官員的專業與防疫。

完成自駕巴士體驗後，鄧元翰驚豔北市在推動自駕巴士做得不錯，他指出，由於氣候變遷是英國政府長期以來強調的國際重要議題，趁此呼籲全球進行減碳計畫，電動自駕巴士是綠能交通的減碳體現，英國在台辦事處樂於支持市府的自駕巴士實驗計畫。

鄧元翰說，他對與市府在雙語教育、再生能源與新創科技等合作議題有高度興趣，期待透過初次交流，盼未來能與市府能有更近一步合作，也希望能盡快與市長柯文哲碰面。

(中時 )