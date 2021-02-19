歐股周四出現連三跌；一系列令人失望的財報，以及較高的大宗商品價格和強勢歐元，增添了投資人對通膨快於預期的擔憂。

周泛歐Stoxx 600指數收跌3.40點或-0.82%，為412.70點。歐股在本周稍早來到近一年高點，然通膨擔憂和疫苗接種的慢速，拉下了指數。

儘管原油價格走高，石油天然氣股領跌。挪威能源公司Nel為該部門表現最差的個股，該公司第四季報出進一步虧損。皇家殼牌石油(Shell)跌逾3%，該公司宣布計畫賣出加拿大Alberta省的Kaybob Duvernay資產。

由於德州酷寒凍結了生產，油價來到接近疫情前水準，也推升了通膨在近期升高的預期。通膨將帶來雙重風險，既會拖累支出，降低購買力，也會影響到央行提早縮緊貨幣政策。

歐洲央行近期的會議紀要顯示，央行官員擔憂強勢歐元，將打擊歐盟主要出口中心。

空中巴士跌2.8%；該客機製造商因疫情而報出年度虧損，並且撤回派息。

法國最大電信商Orange跌2.6%；該公司第四季核心營業利益下滑。

巴克萊跌4.4%；該銀行去年獲利減半，然恢復派息。

瑞士銀行軟體開發商Temenos大漲19%，為泛歐指數表現最佳；該公司啟動2億美元的股票回購計畫。

整體而言分析師預期，STOXX 600指數成分股的歐企在第四季的收入將下降約20%，而本季度預計將彈升年增43%。

(時報資訊)