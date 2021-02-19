從不跟流行、追買最新iPhone嗎？事實上蘋果（Apple）對iPhone提供多年iOS升級支援，讓不少型號較為老舊的款式，仍舊十分堪用！如果你手中正好有2014~2017年推出的4代iPhone，近期又有更換電池的需求，可把握台灣大哥大推出的限時活動。

台灣大哥大今(19)日宣布，即日起持有iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus等8款手機的消費者，不限本公司用戶，在2月28日前上網預約登記更換電池，即可享有限時下殺990元的優惠價；非本次活動指定的iPhone機種，換修電池也同享8折優惠，讓果粉以飽滿電力迎接牛年。

為了滿足果粉需求，台灣大不定期針對指定款iPhone推出原廠電池換修優惠，且換修對象不限本公司用戶，讓果粉不用再擔心電池能量不足的問題。

此項換修優惠活動採取預約制，消費者需先上網預約取得活動資格，待簡訊通知後到門市送件換修，活動及預約資訊可參考台灣大哥大臉書粉絲專頁。若非本次活動指定iPhone機種換修電池則無須預約，請於活動期間內將設備送至全台myfone門市。

(科技)