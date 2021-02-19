UFC終極格鬥聯盟的布雷茲(Curtis Blaydes)是非常厲害的拳手，但他較不受到觀眾喜愛，他的連戰連勝還引起聯盟總裁懷特(Dana White)的不滿。布雷茲的問題在於魅力不足，他有言語障礙，而且他的格鬥風格讓人看得不夠暢快。布雷茲擅長的是地板角力戰，這在現今的觀眾眼中不算討喜。

布雷茲職業戰績14勝2敗，多達10次KO勝，然而他的KO並非一拳一腳打趴對手，是把對手按在地上猛揍，揍到裁判出來判定KO為止。加上UFC沒有拳擊那樣的10秒KO倒數，觀眾就看到布雷茲與對手在地上扭打，打到對手沒力氣就贏了。

地板戰曾經是早年UFC的主流打法(巴西柔術)，但媒體解讀現今的觀眾「注意力短暫，缺乏耐心」，他們更期待一記直拳或踢擊解決對手的鏡頭。

身高193公分、體重118公斤的布雷茲學生時期打角力，曾寫下44連勝。儘管他的拳力足以在站立情況下打倒對手，他仍沒必要冒著遭受反擊的風險，撲倒對手進入地板戰才是最穩妥的方法。

布雷茲說：「我從小說話就口齒不清，大家都以為這就是腦筋不好，事實可能正好相反。只要是合乎規則的勝利，你們就應該要尊重我打贏比賽的方式。我在乎的是打贏比賽的10萬美元獎金。除非對手有辦法阻止我撲倒他，不然我就會繼續玩角力，我為什麼要冒險用別的方式打比賽？我不明白為什麼聯盟總裁要批評自己旗下的拳手。」

(中時新聞網)