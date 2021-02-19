我國解除髮禁已超過10年，但許多私立學校仍私下規定，雲林縣某私立國中先前被踢爆在校規中明確立下髮禁、服儀規定，校方第一時間將校規隱藏，前天（17）日公開最新校規中，竟仍出現種種服儀規定，甚至限制女學生內衣要淡素色，也有畢業的校友出面爆料，校方曾要求學生對督學說是自己喜歡平頭造型，而縣府竟接受此說法，痛批縣府縱容，讓該校有恃無恐。

多年前，該所國中遭媒體爆出舍監用曲棍球棒體罰住宿生事件，有學生被打到屁股全是瘀青，引發爭議；臉書粉絲專頁「臺灣青年民主協會 TYAD」17日發文表示，先前該粉絲團發現該校校規明確規定髮禁、服儀規定等，明顯違反教育部規定，而該校遭爆料後，竟將公開校規使用密碼上鎖起來，17日公開全新校規，但仍對學生的頭髮、內衣、鞋底、襪子、指甲、外套都做了嚴格限制。

臺灣青年民主協會 TYAD」臉書粉絲團表示，該校限制女學生內衣要淡素色，還規定運動鞋鞋底需白色、襪子必須超過踝骨等，且最具爭議的髮禁部分依然存在。（圖/翻攝自臉書）

「臺灣青年民主協會 TYAD」臉書粉絲團表示，該校限制女學生內衣要淡素色，還規定運動鞋鞋底需白色、襪子必須超過踝骨等，且最具爭議的髮禁部分依然存在，雖已拿掉「理平頭」字樣，但仍要求男生頭髮兩側及後面上推，禁止打層次；女生則是瀏海不得超過眉毛、兩側頭髮須往耳後收；而教育部早已將「不得在校規中規範學生髮式」訂入規定中。

此外，臺灣青年民主協會表示，曾就讀該校的同學提到，過去如果有督學到學校，老師會要求學生對主管機關說是自己喜歡短髮平頭造型，也要說老師沒有打學生；而雲林縣教育處對於「學生都習慣理平頭」此說法竟選擇相信，讓協會痛批「從髮禁、體罰能如此有恃無恐，雲林縣政府要對這樣的教育現況負起最大的責任。」

(中時新聞網)