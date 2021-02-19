百萬YouTuber愛莉莎莎拍攝「肝膽排石法」自然療法影片，缺乏科學根據遭醫師打臉後，公開道歉並下架相關影片，不過有網友爆料指出，她參考的《神奇的肝膽排石法》書籍，其中名為梅襄陽的醫師，曾舉辦收費3,000元的「排毒營隊」，引導學員肝膽排石法，此民俗療法連資深藝人黃安也曾找過大陸民間醫生嘗試。

根據《鏡週刊》報導，梅襄陽醫師遭網友踢爆，舉辦每人收費3,000元的「排毒營隊」，引導學員進行2天1夜的肝膽排石法，更曬出明確行程表，療法內容除了引導學員肝膽排石法，網友更附上侵入性動刀影片，只見學員將舌頭往上頂後，醫師以「舌下取栓」的方式，拿刀在舌下靜脈劃開兩道傷口，讓不少人滿口鮮血直流，驚悚畫面讓人看了怵目驚心。

不過梅襄陽近來在網路曝光，為本月初以醫師身分接受廣播電台專訪，他表示癌症源頭很多是從排便而來，清腸清肝才能正本清源，強調靠著醫學素養尋找方法，治好自己罹患的肝癌，但有網友用衛福部醫事查詢系統查詢，卻找不到他個人相關資訊，質疑可能已失去醫師執照，對此梅襄陽則尚未對此事做出回應。

雖然此自然療法早被許多醫師打臉，不過資深藝人黃安透露曾嘗試過此療法，在半信半疑下找了位民間大夫，沒想到靠對方用祖傳絕技舌下放血後，不僅腦袋感覺鬆了，甚至通體舒暢，更強調：「從來沒這麼輕鬆過」，看來對於成效相當滿意，不過網友則表示：「根本是毛骨悚然的民俗療法」。

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(中時新聞網)