台新投信19日表示，受到新冠肺炎衝擊實體店面銷售動能，以及疫苗施打進度落後的影響，導致美國REITs自2020年以來的漲勢相對落後；台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，拜登上任後會加速疫苗施打進度，並有機會提出更大經濟刺激方案，另目前美國REITs股利率水準3.5％ 與公債利差達220bp，遠高於歷史平均130bp，將有利REITs展開補漲行情。雖然美國REITs短期指數陷入狹幅整理，但長線將逐季走階梯式上漲，RMZ指數（美國REITs指標）若在1,150點附近，為中長線絕佳的買點。

李文孝指出，美國經濟指標維持穩健，1月ISM製造業指數維持在58.7的高檔水準，1月ISM服務業指數續升至58.7，為2019年2月以來最高，且已連續八個月擴張。在低利環境下，房市明顯轉熱，根據「房地美」（Freddie Mac）報告，30年期的平均「定率型抵押貸款」（FRM） 跌到2.71％，幾乎是歷史新低的房貸利率，帶動成屋銷售激增，據「美國全國房地產經紀人協會」統計，美國去年12月成屋銷售較11月小增0.7％，年比增幅勁揚22％，全年成屋銷量增至564萬戶，高於前兩年的534萬戶，更寫下2006年以來最高水準。

李文孝表示，就產業表現分析，美國去年第四季租金收取狀況持續改善，旅館因年底節慶而住房率上升，零售業租金收取平均在90％，其餘產業皆在95％以上，已跟疫情前差異不太大；工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求上升，第四季新約租金持續提升10-15％，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長而獲利激增。分析師將美國REITs在2021年整體獲利成長率上修至6.5％，目前P/NAV折價5％，股價仍屬偏低，可望吸引長線買盤或法人機構加碼。

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