看好國內餐飲市場的前景，多家餐飲集團2021年規劃全台大舉展店，其中，這一鍋餐飲集團旗下3個餐飲品牌，今年預計在全台開設9家分店，以「這一小鍋」為展店主力，搶食國旅餐飲商機。

集團旗下擁有「這一鍋」、「這一小鍋」、「燒肉同話」等3個餐飲品牌的這一鍋餐飲集團，總店數達30家，2020年創下12.4億元的業績，年增1成；而獲利率在因應疫情挑戰而啟動作業流程改造、效率效能提升、資訊E化及全力開發外送外帶業務等各項推動下，年增近3成。

而今年春節假期，這一鍋餐飲集團推出創意菜色，「這一鍋」有專為年節設計「可以吃的春聯」；「燒肉同話」有兼具吉祥喻意及甜蜜祝福的春節、鑽石與愛心三種戒指巧克力；「這一小鍋」則推出春節刮刮樂應景活動。用創新的特色吃法、即刮即兌的好玩互動，吸引顧客入店用餐，帶動春節業績成長近一成。

這一鍋餐飲集團表示，3個餐飲品牌今年預計在全台開設9家分店。其中，「燒肉同話」3月將開設台北南港店，以套餐結合全新型態自助式沙拉吧，可享沙拉、甜點、飲料與冰淇淋不限量吃到飽；3月還將進軍高雄義享天地A館6樓，並將吃到飽形式再進階，不僅自助吧無限享用，698元起還能享受和牛放題，滿足饕客需求。

此外，「這一鍋」預計在台北、新竹展店；「這一小鍋」規劃在全台開設5家新店。這一鍋餐飲集團2021年3個品牌，全台總店數將直逼40家。

(工商 )