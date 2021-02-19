《國際經濟》歐元區二月消費者信心升至-14.8點 10:002021/02/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管為遏止疫情而祭出諸多社交管制，歐元區消費者信心在二月上升高於預期。 歐盟執委會在周四公布的初值數據顯示，歐元區19個國家的消費者信心較一月上升了0.7點，來到-14.8點，優於預期；路透調查經濟學家的預測為從一月的-15.5點上升到-15.0點。 就整個歐盟國家而言，二月消費者信心則從-16.5點上升到-15.7點。 (時報資訊) #消費者信心 #歐元區 #二月 #一月 #上升 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 劉德音：台積３奈米進度超前 - 財經要聞 - 工商時報 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 汽車可靠度排行 特斯拉降到第16名 - 財經 後悔走專法 部分台商補稅出場 - 財經要聞 - 工商時報 破天荒 遠雄房地產首度對外接案 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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