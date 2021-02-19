儘管為遏止疫情而祭出諸多社交管制，歐元區消費者信心在二月上升高於預期。

歐盟執委會在周四公布的初值數據顯示，歐元區19個國家的消費者信心較一月上升了0.7點，來到-14.8點，優於預期；路透調查經濟學家的預測為從一月的-15.5點上升到-15.0點。

就整個歐盟國家而言，二月消費者信心則從-16.5點上升到-15.7點。

(時報資訊)